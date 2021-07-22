Шалена злива в Одесі: потонула маршрутка з людьми – відео
Джерело:телеграм "Одесса INFO"
Внаслідок потопу на Чорноморського козацтва в Одесі застрягла маршрутка №146. Всередині були пасажири. Вибратися людям із пастки допомагали рятувальники.
Про це повідомили 22 липня. У мережі виклали відео, як рятуються люди.
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Люди випливали з маршрутки
Маршрутка майже до половини стояла у воді. Ймовірно, пасажири хотіли перечекати негоду всередині. Проте потім зрозуміли, що це надовго і вирішили вибиратися.
На записі видно жінку, яка самотужки виходить з транспорту. Вона має зі собою рюкзак. Щоб не намочити його, пасажирка тримає руку догори. Вода жінці по пояс.
Пасажирці стало погано
Потім приїжджають рятувальники і евакуйовують пасажирів. У коментарях під дописом одна з користувачок написала, що всіх людей виводили по черзі. А потім витягнули маршрутку. Також жінка зазначила, що одній пасажирці стало погано та її відвезли до лікарні.
Також на відео видно затоплені легкові авто, що стоять поруч.
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У телеграм каналі "Х***** Одеса" теж опублікували відео з маршрутки, але зсередини. Наразі не відомо, чи це той самий автобус.
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Нещодавня злива в Одесі: що відомо
- Вночі 22 липня в Одесі була сильна повінь. Випала місячна норма дощу – 45 міліметрів.
- Місцеві ЗМІ пишуть, що люди не бачили такої повені з 2013 року.
- Внаслідок зливи затопило дороги, будинки, обвалилися стіни, розірвало ґрунт, впали дерева.
- Авто, які на ніч залишили припаркованими, до рівня фар чи подекуди і лобового скла, вкрилися водою.
- Через погану видимість і сильний дощ в Одесі не змогли приземлитися деякі літаки.
- Складну ситуацію можна було спостерігати в різних районах міста.
- Ліквація наслідків триває досі.