Шалена злива в Одесі: потонула маршрутка з людьми – відео

Внаслідок потопу на Чорноморського козацтва в Одесі застрягла маршрутка №146. Всередині були пасажири. Вибратися людям із пастки допомагали рятувальники.

Про це повідомили 22 липня. У мережі виклали відео, як рятуються люди.

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Люди випливали з маршрутки

Маршрутка майже до половини стояла у воді. Ймовірно, пасажири хотіли перечекати негоду всередині. Проте потім зрозуміли, що це надовго і вирішили вибиратися.

На записі видно жінку, яка самотужки виходить з транспорту. Вона має зі собою рюкзак. Щоб не намочити його, пасажирка тримає руку догори. Вода жінці по пояс.

Пасажирці стало погано

Потім приїжджають рятувальники і евакуйовують пасажирів. У коментарях під дописом одна з користувачок написала, що всіх людей виводили по черзі. А потім витягнули маршрутку. Також жінка зазначила, що одній пасажирці стало погано та її відвезли до лікарні.

Також на відео видно затоплені легкові авто, що стоять поруч.

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У телеграм каналі "Х***** Одеса" теж опублікували відео з маршрутки, але зсередини. Наразі не відомо, чи це той самий автобус.

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