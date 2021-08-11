В Одесі чоловік двічі став жертвою грабіжників за вечір

Не надто вдалий день був у 34-річного одесита. Лише за один вечір він двічі став жертвою грабіжників. Спершу чоловіка обікрала молода жінка, а згодом він постраждав від рук іноземця.

Особу 24-річної грабіжниці правоохоронці встановили лише за кілька годин. А от іноземця шукали кілька днів.

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Як чоловік став жертвою грабіжників

Як розповіли поліцейські, перший інцидент стався на пляжі в Аркадії. Там одесит зустрівся з жінкою за келихом вина. 24-річна жителька Одеського району дочекалася, коли захмелілий кавалер засне, а тоді забрала в нього:

обручку,

смартфон,

кілька тисяч гривень.

Але на цьому його пригоди не завершилися. Вже за кілька годин одесит потрапив у поле зору 22-річного вихідця із Закавказзя. Іноземець запропонував обікраденому незнайомцю довезти його додому, піднявся разом з ним до квартири, а там вдарив і відібрав золоті вироби та кілька тисяч доларів.

Правоохоронці оперативно затримали крадійку. Її розшукали у середмісті, а іноземця за кілька днів потому затримали аж в Чернігівській області, коли він із награбованим майном намагався втекти до сусідньої держави,

– розповів начальник сектору кримінальної поліції Георгій Гюлумян.

Яке покарання світить зловмисникам

Одеські правоохоронці оголосили втікачеві підозру в пограбуванні та помістили його до СІЗО. Іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Дівчині ж світить:

штраф від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 51 000 гривень);

від 80 до 240 годин громадських робіт;

до 2 років виправних робіт;

до 6 місяців арешту;

до 5 років обмеженням волі.



Гроші, які вкрали в одесита / Фото Нацполіції