В Одесі спроба суїциду ледь не стала терактом: чоловік погрожував підірвати будинок – фото

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Мешканець будинку у селищі Котовського в Одесі хотів скоїти самогубство 19 квітня. Але згодом плани чоловіка змінилися, і він вирішив підірвати під’їзд.

Джерело:

фейсбук Юрія Дяченка

На місце події виїхали усі спецслужби, щоб зупинити чоловіка. Він намагався чинити опір.

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Що відомо про інцидент

  • Подія сталася приблизно опівночі на вулиці Марсельській.
  • Один із мешканців будинку відкрив газові конфорки, щоб вчинити суїцид.


На місці події працювали рятувальники / Фото Юрій Дяченко

  • Проте через нестабільний психічний стан чоловік передумав – він почав погрожувати підривом усього під'їзду.
  • До будинку прибули рятувальники, поліцейські та медики.


Карета швидкої в Одесі, якою забрали самогубця / Фото Юрій Дяченко

  • Усіх жителів під'їзду евакуювали, допоки вели перемовини з можливим терористом.


Рятувальники на місці події / Фото Юрій Дяченко

  • Його вдалося "нейтралізувати" – медики доставили чоловіка у психоневрологічний диспансер.

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