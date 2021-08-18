В Одесі чоловік ледь не потонув на каяку: фото з місця події

В Одесі біля пляжу "Ланжерон" чоловік плавав на морі у каяку і ледь не втонув. Він пішов у воду, незважаючи на сильні хвилі. Рятувальники прибули вчасно. Чоловік не постраждав.

Чоловік почав тонути 17 серпня близько 17:00. Трапилось це напроти гостинного комплексу "Скапеллі". У мережі опублікували фото з місця події.

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Став некерованим

Чоловік вийшов у море, коли воно було неспокійним. Рівень хвиль – 2 бали. Потерпілий перебував у морі біля свого каяка і кликав на допомогу. Його помітили працівники Рятувально-водолазної служби Одеської міськради. Муніципальні рятувальники швидко прибули до чоловіка.



В Одесі ледь не потонув чоловік у каяку / Фото Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради

Як виявилось пізніше, каяк став некерованим, тому потерпілий не міг вибратися сам. Рятувальники витягнули чоловіка і його каяк. Потерпілого відвезли до рятувальної станції Приморського району Одеси.

Текст публікації Департаменту муніципальної варти Одеської міськради:

І знов потоплений каяк...І знов на порятунок висуваються муніципальні рятувальники, а не підприємець який продав цю послугу...

Вчора близько 17 годин біля пляжу "Ланжерон" напроти гостинного комплексу "Скапеллі" рятувальники #КУ_Рятувально_водолазна_служба побачили чоловіка, який при хвилюванні моря у 2 бали знаходився у воді поруч з каяком та подавав сигнали про допомогу. Негайно до нього направились муніципальні рятувальники на катері. З'ясувалось, що каяк набрав води та став некерованим, тому людина знаходилась у воді та не мала змоги на нього забратися. Наші рятувальники підібрали потерпілого з води та разом з каяком відвезли до рятувальної станції Приморського району.

Шановні одесити та гості нашого міста, купуючи послугу водного відпочинку з'ясуйте у продавця належний стан цієї послуги, наявність рятувального водного транспорту на пункті прокату, або наявність договору з акредитованою рятувальною службою!

Бережіть себе та своїх рідних.