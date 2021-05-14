Намагався зґвалтувати 3-річного хлопчика: в Одесі затримали чоловіка – фото
Про спробу зґвалтування повідомила мати 3-річного хлопчика. Сусід проник в квартиру, коли жінки не було вдома.
Джерело:"УСІ"
На місці працюють слідчі. Вони намагаються встановити усі деталі інциденту.
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Що відомо про подію
- Інцидент стався у квартирі в провулку Вільгельма Габсбурга (колишньому Богданова) в Приморському районі Одеси.
- Ймовірного педофіла, якого виявила жінка у своїй квартирі, затримали.
- Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до 12 років в'язниці.
- Наразі речниця поліції в Одеській області ігнорує дзвінки редакції 24 каналу.
Фото ймовірного ґвалтівника / Фото "УСІ"
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