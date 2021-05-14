Про спробу зґвалтування повідомила мати 3-річного хлопчика. Сусід проник в квартиру, коли жінки не було вдома.

На місці працюють слідчі. Вони намагаються встановити усі деталі інциденту. До теми Поки була сама вдома: на Харківщині 13-річну дівчину зґвалтував 60-річний сусід Що відомо про подію Інцидент стався у квартирі в провулку Вільгельма Габсбурга (колишньому Богданова) в Приморському районі Одеси.

Ймовірного педофіла, якого виявила жінка у своїй квартирі, затримали.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до 12 років в'язниці.

Наразі речниця поліції в Одеській області ігнорує дзвінки редакції 24 каналу.

Фото ймовірного ґвалтівника / Фото "УСІ" Зверніть увагу! На Дніпропетровщині виявили педофіла, який займався розбещенням неповнолітніх у дитячому будинку. Ймовірно, він не тільки ґвалтував 13-річну дівчинку, а й змушував її дивитися порнографію