Намагався зґвалтувати 3-річного хлопчика: в Одесі затримали чоловіка – фото

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Про спробу зґвалтування повідомила мати 3-річного хлопчика. Сусід проник в квартиру, коли жінки не було вдома.

Джерело:

"УСІ"

На місці працюють слідчі. Вони намагаються встановити усі деталі інциденту.

До теми Поки була сама вдома: на Харківщині 13-річну дівчину зґвалтував 60-річний сусід

Що відомо про подію

  • Інцидент стався у квартирі в провулку Вільгельма Габсбурга (колишньому Богданова) в Приморському районі Одеси.
  • Ймовірного педофіла, якого виявила жінка у своїй квартирі, затримали. 
  • Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до 12 років в'язниці.
  • Наразі речниця поліції в Одеській області ігнорує дзвінки редакції 24 каналу.


Фото ймовірного ґвалтівника / Фото "УСІ"

Зверніть увагу! На Дніпропетровщині виявили педофіла, який займався розбещенням неповнолітніх у дитячому будинку. Ймовірно, він не тільки ґвалтував 13-річну дівчинку, а й змушував її дивитися порнографію