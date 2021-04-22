Напився до забуття та побив чоловіка: в Одесі затримали нападника, його жертва в комі

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В Одесі поліцейські затримали 23-річного молодика, який побив чоловіка на зупинці громадського транспорту. В результаті бійки постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, до свідомості ще не приходив.

Джерело:

Національна поліція

Нападника розшукали за кілька годин. Проте одесит каже, що не пам'ятає причини конфлікту, бо був надто п'яним.

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Що відомо про інцидент

  • Жертвою нетверезого одесита став 20-річний чоловік, який очікував транспорт на зупинці.
  • Нападник намагався нав'язатися з балачками, але розмова не складалася.
  • Тоді він вдарив молодика кулаком в обличчя.
  • Це дезорієнтувало хлопця і він впав на тротуар. Це й стало причиною відкритої черепно-мозкової травми.
  • Наразі медики повідомили, що потерпілий не отямився.

Яка відповідальність за цей злочин

На 23-річного нападника відкрили кримінальну справу за статтею про умисні тяжкі тілесні ушкодження.

Йому може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення.

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