Напився до забуття та побив чоловіка: в Одесі затримали нападника, його жертва в комі

В Одесі поліцейські затримали 23-річного молодика, який побив чоловіка на зупинці громадського транспорту. В результаті бійки постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, до свідомості ще не приходив.
Джерело:Національна поліція
Нападника розшукали за кілька годин. Проте одесит каже, що не пам'ятає причини конфлікту, бо був надто п'яним.
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Що відомо про інцидент
- Жертвою нетверезого одесита став 20-річний чоловік, який очікував транспорт на зупинці.
- Нападник намагався нав'язатися з балачками, але розмова не складалася.
- Тоді він вдарив молодика кулаком в обличчя.
- Це дезорієнтувало хлопця і він впав на тротуар. Це й стало причиною відкритої черепно-мозкової травми.
- Наразі медики повідомили, що потерпілий не отямився.
Яка відповідальність за цей злочин
На 23-річного нападника відкрили кримінальну справу за статтею про умисні тяжкі тілесні ушкодження.
Йому може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення.Зверніть увагу! Нещодавно в Запоріжжі побилися школярки. Дві старшокласниці побили молодшу, 13-річну дівчину. А натовп жорстоких однокласників просто споглядав на бійкою та знімали на відео.