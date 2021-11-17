Це сталося у помешканні на вулиці Каманіна. Правоохоронців туди викликали близько 6 ранку 17 листопада.

Інша подія У Києві водій під наркотиками влаштував перегони з поліцією і спровокував моторошну ДТП

Жінки сховались у ванній

На гарячу лінію 102 зателефонувала одна з потерпілих. Вона благала про допомогу та сказала, що їх з подругою зачинив у квартирі та не випускає знайомий.



Пістолет, з якого стріляв зловмисник / Фото Патрульної поліції

До цього між ними нібито стався конфлікт. Під час нього чоловік дістав зброю та почав стріляти. Тому вони з подругою зачинилися у ванній кімнаті.

Мав наркотики та "липові" документи

Коли поліцейські прибули, то чоловік спершу не відкривав двері на вимогу. Коли він це все ж зробив, його негайно затримали. Патрульні розповіли, що в 32-річного зловмисника були явні ознаки наркотичного сп'яніння.



Гільза від пістолета зловмисника / Фото Патрульної поліції

Після затримання у квартиру прибули слідчі та провели обшук. Вони знайшли чимало цікавого:

травматичний пістолет і гільзи;

паспорт громадянина України з ознаками підробки;

посвідчення громадянина іншої держави також з ознаками підробки;

згорток з білою порошкоподібною речовиною.



Гільза на підлозі у квартирі / Фото Патрульної поліції

Інший агресивний неадекват

12 листопада повідомили, що на Львівщині затримали жителя Запоріжжя, який скоїв 2 правопорушення. Спершу він розтрощив готельний номер, а потім пішов на вулицю.

Там він поконфліктував із перехожим і побив його. У цей момент він був під дією наркотиків, які вживав напередодні.