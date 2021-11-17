В Одесі чоловік під наркотиками влаштував стрілянину та взяв у заручники жінок
Джерело:Патрульна поліція Одещини
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані наркотичного сп’яніння скоїв одразу кілька серйозних правопорушень. Зокрема, він влаштував стрілянину та тримав у заручниках 2 жінок.
Це сталося у помешканні на вулиці Каманіна. Правоохоронців туди викликали близько 6 ранку 17 листопада.
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Жінки сховались у ванній
На гарячу лінію 102 зателефонувала одна з потерпілих. Вона благала про допомогу та сказала, що їх з подругою зачинив у квартирі та не випускає знайомий.
Пістолет, з якого стріляв зловмисник / Фото Патрульної поліції
До цього між ними нібито стався конфлікт. Під час нього чоловік дістав зброю та почав стріляти. Тому вони з подругою зачинилися у ванній кімнаті.
Мав наркотики та "липові" документи
Коли поліцейські прибули, то чоловік спершу не відкривав двері на вимогу. Коли він це все ж зробив, його негайно затримали. Патрульні розповіли, що в 32-річного зловмисника були явні ознаки наркотичного сп'яніння.
Гільза від пістолета зловмисника / Фото Патрульної поліції
Після затримання у квартиру прибули слідчі та провели обшук. Вони знайшли чимало цікавого:
- травматичний пістолет і гільзи;
- паспорт громадянина України з ознаками підробки;
- посвідчення громадянина іншої держави також з ознаками підробки;
- згорток з білою порошкоподібною речовиною.
Гільза на підлозі у квартирі / Фото Патрульної поліції
Інший агресивний неадекват
12 листопада повідомили, що на Львівщині затримали жителя Запоріжжя, який скоїв 2 правопорушення. Спершу він розтрощив готельний номер, а потім пішов на вулицю.
Там він поконфліктував із перехожим і побив його. У цей момент він був під дією наркотиків, які вживав напередодні.