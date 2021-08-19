В Одесі чоловік побив поліцейського, бо він не "посадив" його сестру

До відділку в Одесі прийшов 41-річний чоловік і вдарив поліцейського. Зловмисник зробив це через те, що правоохоронці не відправили до ізолятора його сестру. Її напередодні затримали, бо жінка курила сигарету з наркотичною речовиною. Поліцейського відвезли до лікарні.

Медики діагностували в поліцейського черепно-мозкову травму. Зловмисник побив його 17 серпня по обіді.

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Хотів, щоб її закрили в ізоляторі

Напередодні працівники поліції затримали сестру чоловіка. Сигарку, яку курила жінка, забрали на експертизу. Запобіжний захід вирішили обрати після результатів. Це обурило чоловіка, адже він хотів, щоб сестру закрили в ізоляторі.

Чоловік вирішив виплеснути свої емоції на правоохоронців за допомогою кулаків. Зловмисника одразу затримали. За насильство щодо поліцейського чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.

Якщо провину його сестри доведуть, то їй максимально може загрожувати до 3 років позбавлення волі через купівлю та зберігання наркотиків.

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