В Одесі чоловік склав заповіт на суддю, що розглядає його справу: для чого він це зробив

В Одесі відповідач у цивільній справі склав на користь судді Київського райсуду міста заповіт. Він це зробив для того, щоб мати привід заявити про відвід служительки Феміди.

У Вищій раді правосуддя назвали цей інцидент таким, що "створює загрозу суддівській незалежності та може бути способом впливу на суд".

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Відповідач склав заповіт на частку домоволодіння на користь судді, на підставі чого заявив їй відвід. Суддя Ірина Огренич зауважила, що заповіт був складений відповідачем за кілька днів до подання ним заяви про відвід судді від розгляду справи,

– повідомили у ВРП.

На думку судді Київського райсуду Одеси, у такий спосіб відповідач хотів вплинути на неї як на головуючого суддю у вказаній справі.

Окрім цього, члени ВРП звернулися до Офісу генпрокурора, оскільки, на їхню думку, дії чоловіка потребують кримінально-правової оцінки.

родинний зв'язок з учасниками процесу;

участь судді у справі в іншій ролі (свідка, експерта тощо);

пряма чи побічна зацікавленість у результаті розгляду справи;

порушення порядку визначення судді для розгляду справи;

інші обставини, що викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді.

Підставою для відводу судді у цивільному процесі є: