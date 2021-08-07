Без страховки, але з ганчіркою: в Одесі чоловік вимив вікно на 11 поверсі – відео
Джерело:телеграм-канал Odessa info
Чоловік у Одесі вирішив помити вікно на 11 поверсі. Жодної страховки для цього він не використовував. Ризикуючи життям, він встав на підвіконня.
Очевидці зняли курйозний інцидент на відео. Ролик опублікували у соціальних мережах, де він відразу став вірусним.
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Одесит небезпечно помив вікно
Користувачі мережі активно коментують небезпечну ситуацію в Одесі. "Безпека на другому місці", – написали люди. З гумором його назвали педантичним та господарським. Серед коментарів є такі:
- "Страховка — для слабаків";
- "Зате чисті вікна";
- "Який господарський мужчина".
На відео видно, як чоловік стоїть на підвіконні балкону на 11 поверсі і миє вікно. Інцидент стався в одній з новобудов на вулиці Каманіна. На герої відео немає нічого, що могло б вберегти від фатальної випадковості. На щастя, він не постраждав.
Чоловік помив вікно на 11 поверсі: дивіться відео Odessa info