Про знайдене тіло правоохоронцям повідомив комунальник зранку 20 травня. Померлому було приблизно 47 років (народився в 1974 році).

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Що відомо поліції

  • Це трапилося на вулиці Академіка Корольова.
  • За попередніми даними, чоловік сам вистрибнув з вікна 8 поверху.
  • Він тимчасово мешкав у квартирі в цьому будинку.
  • О котрій годині трапилася трагедія – невідомо. 
  • Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу.
  • Це потрібно для з'ясування остаточної причини смерті.
  • Однак зараз цю справу розслідують, як самогубство.

Тіло чоловіка, який вистрибнув із віна: відео телеграм-каналу "7 канал"

Останні гучні самогубства

  • У Дніпрі 10 травня чоловік скоїв самогубство вистрибнувши голим з вікна 8 поверху. Він не просто розбився, а й впав на 66-річну жінку. Згодом її госпіталізували з переломом хребта.
  • В Одеській області 15 травня зник 14-річний хлопець. Його знайшли на околиці Ананьєва наступного дня – мертвим. Найімовірніше, юнак повісився, оскільки слідів насильницької смерті не було.
  • На Київщині 15-річний хлопець написав посмертну записку та стрибнув з мосту. Він це зробив через те, що в березні його батьки померли від коронавірусу. Згодом хлопця госпіталізували, але він помер у лікарні.