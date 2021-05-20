Про знайдене тіло правоохоронцям повідомив комунальник зранку 20 травня. Померлому було приблизно 47 років (народився в 1974 році).
Інший випадок Безробітні та п'яниці: що відомо про сім'ю 10-річної, яка випала з вікна у Львові
Що відомо поліції
- Це трапилося на вулиці Академіка Корольова.
- За попередніми даними, чоловік сам вистрибнув з вікна 8 поверху.
- Він тимчасово мешкав у квартирі в цьому будинку.
- О котрій годині трапилася трагедія – невідомо.
- Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу.
- Це потрібно для з'ясування остаточної причини смерті.
- Однак зараз цю справу розслідують, як самогубство.
Тіло чоловіка, який вистрибнув із віна: відео телеграм-каналу "7 канал"
Останні гучні самогубства
- У Дніпрі 10 травня чоловік скоїв самогубство вистрибнувши голим з вікна 8 поверху. Він не просто розбився, а й впав на 66-річну жінку. Згодом її госпіталізували з переломом хребта.
- В Одеській області 15 травня зник 14-річний хлопець. Його знайшли на околиці Ананьєва наступного дня – мертвим. Найімовірніше, юнак повісився, оскільки слідів насильницької смерті не було.
- На Київщині 15-річний хлопець написав посмертну записку та стрибнув з мосту. Він це зробив через те, що в березні його батьки померли від коронавірусу. Згодом хлопця госпіталізували, але він помер у лікарні.