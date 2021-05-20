Чоловік випав із вікна багатоповерхівки в Одесі: оприлюднили відео з місця трагедії

Одесит випав з вікна багатоповерхівки. Його тіло виявили зранку під будинком. Місцеві ЗМІ зняли місце події після приїзду правоохоронців.
Про знайдене тіло правоохоронцям повідомив комунальник зранку 20 травня. Померлому було приблизно 47 років (народився в 1974 році).
Інший випадок Безробітні та п'яниці: що відомо про сім'ю 10-річної, яка випала з вікна у Львові
Що відомо поліції
- Це трапилося на вулиці Академіка Корольова.
- За попередніми даними, чоловік сам вистрибнув з вікна 8 поверху.
- Він тимчасово мешкав у квартирі в цьому будинку.
- О котрій годині трапилася трагедія – невідомо.
- Тіло загиблого вже направили на судово-медичну експертизу.
- Це потрібно для з'ясування остаточної причини смерті.
- Однак зараз цю справу розслідують, як самогубство.
Тіло чоловіка, який вистрибнув із віна: відео телеграм-каналу "7 канал"
Останні гучні самогубства
- У Дніпрі 10 травня чоловік скоїв самогубство вистрибнувши голим з вікна 8 поверху. Він не просто розбився, а й впав на 66-річну жінку. Згодом її госпіталізували з переломом хребта.
- В Одеській області 15 травня зник 14-річний хлопець. Його знайшли на околиці Ананьєва наступного дня – мертвим. Найімовірніше, юнак повісився, оскільки слідів насильницької смерті не було.
- На Київщині 15-річний хлопець написав посмертну записку та стрибнув з мосту. Він це зробив через те, що в березні його батьки померли від коронавірусу. Згодом хлопця госпіталізували, але він помер у лікарні.