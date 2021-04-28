У міській раді Одеси депутатка Тетяна Плаксій почала їсти цукерку під час промови колеги. Депутат Олег Етнарович тоді якраз говорив про смерті людей. Однак це жодним чином не зупиняло жінку, яка, ймовірно, була голодною.

Це трапилося приблизно о 16:20 на сесії міської ради 28 квітня. Момент поїдання цукерки зафільмували, а згодом виклали в мережу. Актуально В Одесі учень 8 класу розпилив перцевим балончиком в обличчя вчительці Більше про цей випадок Засідання в цей день почалася о 9 ранку. Чи виходили народні обранці на обід – невідомо.

Депутатка вирішила підкріпитись, розгорнула цукерку та відкушувала маленькі частинки.

Зокрема, вона це зробила в момент, коли її колега сказав "гинуть люди, на жаль".

Це тривало приблизно хвилину. Момент поїдання цукерки депутаткою в Одесі: відео телеграм-каналу 8news Зверніть увагу! В Одесі до зали засідань міської ради в обід 28 квітня приїхала поліція. Її викликали через порушення карантинних обмежень. Депутат просив притягнути до відповідальності за відсутність маски мера міста Геннадія Труханова.