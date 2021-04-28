Депутатка їла цукерку під час промови про смерть: відео курйозу в міськраді Одеси

20:29

У міській раді Одеси депутатка Тетяна Плаксій почала їсти цукерку під час промови колеги. Депутат Олег Етнарович тоді якраз говорив про смерті людей. Однак це жодним чином не зупиняло жінку, яка, ймовірно, була голодною.