Інцидент трапився ввечері 13 серпня на вулиці Дерибасівській. Момент бійки потрапив на відео, його поширили у мережі очевидці.

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Кидалися посудом та стільцями

На кадрах, опублікованих одеситами, видно натовп людей поруч із закладом у центрі міста. Під час бійки у хід пішли тарілки й навіть стільці. Що спровокувало конфлікт – наразі невідомо.

Масова бійка в центрі Одеси: дивіться відео з телеграму "Одесса INFO"

Конфлікт між водіями в Одесі

10 серпня на зупинці біля перехрестя Добровольського та Заболотного посварилися водій маршрутки та автомобіля. Вони сперечалися, хто проїде першим. В результаті, кермувальнику громадського транспорту розпилили в обличчя балончик. Після цього пасажири допомогли його вмити обличчя та повернутися в салон.