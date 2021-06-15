Це трапилося на проспекті Небесної сотні, 87а. До рятувальників звернулися 15 червня о 14:08.
До теми У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів
Подвір'я багатоповерхівки, з якої хотів стрибнути дідусь: відео телеграм-каналу "7 канал"
Як його врятували
- На місце події майже одразу прибула автодрабина.
- Дідусь, який хотів стрибнути, стояв на балконі 6 поверху.
- Рятувальники розклали автодрабину.
- Її приставили до балкона.
- На відео з мережі видно, що нею забрався рятувальник.
- Він одразу спробував скинути чоловіка в помешкання.
- Однак це було безрезультатно – він чинив опір.
- Згодом пожежник навалився плечем на потенційного самогубця.
- Це допомогло зняти чоловіка з краю балкону.
- Чому дідусь хотів накласти на себе руки – невідомо.
Рятувальник знімає дідуся з краю балкона: відео телеграм-каналу "7 канал"