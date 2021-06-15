Це трапилося на проспекті Небесної сотні, 87а. До рятувальників звернулися 15 червня о 14:08.

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Подвір'я багатоповерхівки, з якої хотів стрибнути дідусь: відео телеграм-каналу "7 канал"

Як його врятували

  • На місце події майже одразу прибула автодрабина.
  • Дідусь, який хотів стрибнути, стояв на балконі 6 поверху.
  • Рятувальники розклали автодрабину.
  • Її приставили до балкона. 
  • На відео з мережі видно, що нею забрався рятувальник. 
  • Він одразу спробував скинути чоловіка в помешкання. 
  • Однак це було безрезультатно – він чинив опір. 
  • Згодом пожежник навалився плечем на потенційного самогубця.
  • Це допомогло зняти чоловіка з краю балкону. 
  • Чому дідусь хотів накласти на себе руки – невідомо. 

Рятувальник знімає дідуся з краю балкона: відео телеграм-каналу "7 канал"