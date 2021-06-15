Це трапилося на проспекті Небесної сотні, 87а. До рятувальників звернулися 15 червня о 14:08.

До теми У Дніпрі пенсіонерка випала з балкона 9 поверху: не мала близьких родичів

Подвір'я багатоповерхівки, з якої хотів стрибнути дідусь: відео телеграм-каналу "7 канал"

Як його врятували

На місце події майже одразу прибула автодрабина.

Дідусь, який хотів стрибнути, стояв на балконі 6 поверху.

Рятувальники розклали автодрабину.

Її приставили до балкона.

На відео з мережі видно, що нею забрався рятувальник.

Він одразу спробував скинути чоловіка в помешкання.

Однак це було безрезультатно – він чинив опір.

Згодом пожежник навалився плечем на потенційного самогубця.

Це допомогло зняти чоловіка з краю балкону.

Чому дідусь хотів накласти на себе руки – невідомо.

Рятувальник знімає дідуся з краю балкона: відео телеграм-каналу "7 канал"

Зверніть увагу! У Дніпрі дівчина стрибнула із Самарського моста. Кілька осіб намагалися її врятувати та відговорити. Але були й ті, хто лише знімав усе на відео та бурхливо обговорював події.