Сусіди розказали журналістам, що часто бачили батьків цих дітей напідпитку. Також підтвердили, що діти були занедбані, брудні та вічно голодні.

Передісторія Вилізли у вікно та просили допомоги у сусідів: в Одесі врятували дітей з неблагополучної сім’ї

Які нові деталі у цій справі

Виявилось, що дітей батьки закрили вдома наодинці ще вранці та кудись пішли з молодшою сестричкою.

Повернулись пізно ввечері, коли старші брат та сестра вже звернулись за допомогою до сусідів, а ті – забрали малечу до себе та викликали допомогу.

Зараз двоє дітей перебувають в Будинку дитини під наглядом медиків. Медики виявили у дітей інфекцію, множинні удари та рани. Старшу, 6-річну дівчинку, обстежують у другій міській лікарні Одеси. Вона у розмові з психологом розказала, що батько бив їх усіх.

Проте горе-батьки заперечують, що їхні діти були голодні та нібито готові покращити умови, щоб повернути дітей до себе. Ба більше: тато заявив, що жодних синців у дітей немає, а у молодшої вони лікували фурункул.

На батьків вже склали адмінпротоколи. Тому чи повернуться діти в сім'ю – буде вирішувати суд.

Про порятунок дітей з неблагополучної сім'ї: коротко