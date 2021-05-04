Через зауваження про пиятику: в Одесі нетверезі чоловіки накинулися на дитину – відео

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Бійка на дитячому майданчику сталася в Одесі на вулиці Терешкової. Нетверезі чоловіки напали на хлопчика, який зробив їм зауваження через вживання алкоголю.

Джерело:

24 канал

Як повідомляють місцеві спільноти у телеграмі, конфлікт почався з того, що хлопчик прийшов на дитячий майданчик, коли там випивали чоловіки. На зауваження один зі зловмисників схопив дитину за шию та почав кричати матом.

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На місці події працювали інспектори патрульної поліції

  • Хтось з місцевих мешканців, побачивши картину, викликав правоохоронців. Чи спробували свідки втрутитися у ситуацію, доки нетверезі чоловіки розбиралися з хлопчиком, невідомо.
  • Коли ж патрульні прибули на місце, вони побачили групу чоловіків, які досить агресивно поводилися.
  • Під час з'ясування обставин події один зі зловмисників ударив правоохоронця. Після цього поліцейські почали застосовувати силу.

Чоловіка, який напав на патрульного, запакували обличчям у землю. На його руки вдягли кайданки.

Чи отримав хлопчик якісь травми, невідомо. Наразі на місці події працюють слідчі. З кваліфікацією вчинку чоловіків правоохоронці визначаться згодом.

Дивіться відео затримання нетверезого чоловіка в Одесі: