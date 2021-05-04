Через зауваження про пиятику: в Одесі нетверезі чоловіки накинулися на дитину – відео

Бійка на дитячому майданчику сталася в Одесі на вулиці Терешкової. Нетверезі чоловіки напали на хлопчика, який зробив їм зауваження через вживання алкоголю.

Як повідомляють місцеві спільноти у телеграмі, конфлікт почався з того, що хлопчик прийшов на дитячий майданчик, коли там випивали чоловіки. На зауваження один зі зловмисників схопив дитину за шию та почав кричати матом.

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На місці події працювали інспектори патрульної поліції

Хтось з місцевих мешканців, побачивши картину, викликав правоохоронців. Чи спробували свідки втрутитися у ситуацію, доки нетверезі чоловіки розбиралися з хлопчиком, невідомо.

Коли ж патрульні прибули на місце, вони побачили групу чоловіків, які досить агресивно поводилися.

Під час з'ясування обставин події один зі зловмисників ударив правоохоронця. Після цього поліцейські почали застосовувати силу.

Чоловіка, який напав на патрульного, запакували обличчям у землю. На його руки вдягли кайданки.

Чи отримав хлопчик якісь травми, невідомо. Наразі на місці події працюють слідчі. З кваліфікацією вчинку чоловіків правоохоронці визначаться згодом.

Дивіться відео затримання нетверезого чоловіка в Одесі: