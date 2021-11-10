В Одесі дотла згорів популярний нічний клуб TrueMan: моторошні фото та відео

В Одесі спалахнула масштабна пожежа у популярному нічному клубі TrueMan. Він розташований на пляжі "Дельфін".

Рятувальників повідомили про загорання 10 листопада о 22:47. На місце пожежі оперативно виїхали екстрені служби Одеси.

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Площа пожежі – величезна

Спочатку ЗМІ повідомляли, що площа займання сягає приблизно 200 квадратних метрів. Втім, о 23:40 у ДСНС уточнили, що вогонь охопив вже близько 400 "квадратів". За попередньою інформацією, клуб не працював, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Чмому спалахнуло полум'я – наразі невідомо. Це встановлюватимуть правоохоронців.

На пляжі "Дельфін" спалахнула пожежа / Фото "Думская"

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