В Одесі у ДТП постраждав підліток: фото з місця події

На розі Святослава Ріхтера та Туристської в Одесі зіштовхнулися Honda Civic і мотоцикл. Як наслідок, травмувався 12-річний водій мотоцикла. Його відвезли до лікарні.

За даними ЗМІ, водій мотицикла врізався в легковик. Трапилося це увечері 25 серпня. Проте те, що потерпілому 12 років зазначають у "Думській". У поліції поки що не підтвердили цю інформацію.

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Деталі ДТП

12-річний підліток їхав мотоциклом на вулиці Ріхтера. Авто Honda Civic в той час повертало на Туристську.

Таким чином мотоцикліст влетів у легковик. Підліток зазнав травм і його відвезли до лікарні. Про стан хлопця не повідомляють.



В Одесі мотоцикл влетів у легковик / Фото УСІ

У соцмережах також кажуть, що з 12-річним мотоциклістом була ще дівчина. Після зіткнення вона одразу встала, а от хлопець не зміг. Триває слідство.



У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст / Фото УСІ



Потерпілого вже відвезли до лікарні / Фото УСІ

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Кажуть, що в нього ще була пасажирка / Фото УСІ