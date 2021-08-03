Стрілянина відбулася удень 3 серпня. Поліцейські оголосили план "Сирена".

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Втік на авто

Повідомляють, що авто, на якому втік зловмисник, – сріблястого кольору. За даними місцевих телеграм-каналів, чоловік втікає вже на іншому авто. На місці інциденту працює поліція.



В Одесі невідомий стріляв у чоловіка / Фото Нацполіції Одещини



Як наслідок, потерпілий помер у лікарні / Фото Нацполіції Одещини

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі терміном 7 – 15 років. Тривають слідчі дії.

Замовне вбивство

За даними видання "Думская", чоловіка застрелили представники однієї з етнічних злочинних угруповань Одеси. Вони виконували замовлення на вбивство.

Зловмисник стріляв з пістолета-кулемета. Сам загиблий є фігурантом кримінальних справ. Йому раніше оголосили статтю про вимагання.



Ймовірний зловмисник та авто, на якому він втік / Фото з телеграму "Ху*вая Одесса"

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