СБУ знешкодила ботоферму та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі під час травневих свят. Проти зловмисників у поліції відкрили кримінальну справу.

Деталі запланованих провокацій

За даними Служби безпеки, зловмисники поширювали фейкову інформацію. Вона була спрямована на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганду сепаратизму.

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Інтернет-агітатори

П'ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети висвітлюватимуть у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" під час травневих свят.

Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України.

За задумом агітаторів, інформаційні матеріали мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні на початку травня,

– заявили у СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників. Там вони вилучили:

друковані видання,

символіку із пропагандою тоталітарного режиму,

іншу заборонену законодавством продукцію.

Усе це зловмисники хотіли розповсюджувати під час масових травневих заходів.

СБУ прикрила "ботоферму"

"Ботоферму" використовували для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, на якій було встановлене спеціалізоване програмне забезпечення, а також телекомунікаційне обладнання.

Зверніть увагу! За фактом поліцейські відкрили кримінальну справу про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Наразі тривають слідчі дії. За їх результатами схвалюватимуть відповідні процесуальні рішення.