Про їх затримання правоохоронці повідомили вже 12 листопада. Лише один із трьох юнаків був повнолітнім.

Нещодавно Кілька підлітків жорстко побили чоловіка в центрі Дніпра: налетіли та почали лупцювати

Що викрали в потерпілого

Потерпілий повідомив поліції, що це трапилося ввечері, коли він ішов з роботи. У чоловіка забрали рюкзак, у якому було кілька золотих виробів. Також зловмисники викрали банківську карту й медикаменти.

Найстаршим правопорушником був 18-річний одесит. Також у грабунку брали участь 2 жителів Миколаївської та Дніпропетровської областей 17 та 14 років. Їх затримали неподалік від місця скоєння злочину.

Що загрожує юнакам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про грабіж, який скоїла група осіб. Оскільки юнаки досягли віку кримінальної відповідальності, їм загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.

Схожий випадок нещодавно

1 жовтня повідомили, що в Дніпрі сталося інше пограбування з балончиком. Його скоїв 17-річний підліток, а потерпілим був 20-річний юнак.

Неповнолітній приїхав до потерпілого, щоб нібито придбати його ноутбук через оголошення в інтернеті. Проте замість цього він забрав комп'ютер силою та втік.