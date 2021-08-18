В Одесі на хабарі затримали начальника охорони держтаємниці

Начальник охорони держтаємниці в Одесі брав хабарі. Він вимагав 5 тисяч гривень від військовослужбовця за надбавку. Наразі йому готують підозру.

Посадовця затримали на гарячому 17 серпня. Суд обирає йому запобіжний захід.

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5 тисяч за надбавку

За даними слідства, начальник охорони держтаємниці вимагав хабар у розмірі 5 тисяч гривень і отримав його. Проте поліція одразу затримала чиновника. Відомо, що начальник мав дати надбавку військовослужбовцю за перебування в зоні бойових дій на сході.

Чиновникові готують підозру через вимагання й одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо його провину доведуть, то чоловікові може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також начальник охорони держтаємниці терміном до 3 років не зможе обіймати посаду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Нацполіції Одещини. Оперативний супровід – співробітники відділу корупції СБУ.

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