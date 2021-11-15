Потерпілого доправили до лікарні з місця пригоди. У нього діагностували перелом основи черепа та забій головного мозку.

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Приїхав до друзів і ледь не поплатився життям

У поліції розповіли, що все сталося в одному з розважальних закладів Одеси на вулиці Добровольского. Потерпілий молодик приїхав туди, аби забрати друзів. Побачивши, як його товариші сперечаються з іноземцем, він вирішив підійти ближче до компанії. Однак 40-річний незнайомець сильно вдарив його в голову.

Ховався від поліції, та марно

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник утік з місця події. Але правоохоронці таки знайшли його за кілька годин і затримали. Іноземець переховувався в орендованій квартирі. Під час обшуку там поліцейські вилучили той самий ніж та інші речові докази.

Чоловіка підозрюють у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя. Йому загрожує позбавлення волі на 5 – 8 років.

Автору пісень гурту KAZKA проломили череп у під'їзді: схожий випадок

У Києві скоїли жорстокий напад на автора пісень гурту KAZKA Миколу Журавльова. Це трапилося у під'їзді, де мешкає чоловік. Через отримані травми йому довелося перенести трепанацію черепа, а згодом на молодика чекає ще й операція зі встановлення металевої пластини в голову.

Нападником виявився нетверезий сусід композитора. Його затримали і також можуть засудити до 5 – 8 років позбавлення волі.

В Одесі затримали іноземця, який проломив голову хлопцю: відео