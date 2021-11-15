В Одесі іноземець проломив ножем голову чоловіку й утік
Джерело:сайт поліції Одеської області
В Одесі на 28-річного чоловіка напав іноземець і проломив йому голову, вдаривши у скроню руків'ям ножа. Про моторошний інцидент стало відомо 15 листопада.
Потерпілого доправили до лікарні з місця пригоди. У нього діагностували перелом основи черепа та забій головного мозку.
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Приїхав до друзів і ледь не поплатився життям
У поліції розповіли, що все сталося в одному з розважальних закладів Одеси на вулиці Добровольского. Потерпілий молодик приїхав туди, аби забрати друзів. Побачивши, як його товариші сперечаються з іноземцем, він вирішив підійти ближче до компанії. Однак 40-річний незнайомець сильно вдарив його в голову.
Ховався від поліції, та марно
Зрозумівши, що накоїв, зловмисник утік з місця події. Але правоохоронці таки знайшли його за кілька годин і затримали. Іноземець переховувався в орендованій квартирі. Під час обшуку там поліцейські вилучили той самий ніж та інші речові докази.
Чоловіка підозрюють у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя. Йому загрожує позбавлення волі на 5 – 8 років.
Автору пісень гурту KAZKA проломили череп у під'їзді: схожий випадок
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Нападником виявився нетверезий сусід композитора. Його затримали і також можуть засудити до 5 – 8 років позбавлення волі.
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