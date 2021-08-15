Власника звинуватили у жорстокості: в Одесі кінь впав посеред дороги і травмувався – відео

В Одесі 14 серпня кінь, якого власник запряг у карету, впав на бруківку. За словами очевидців, коли тварина підвелася, у неї була травмована нога.

Інцидент стався на вулиці Грецькій. Кінь рухався вгору по вулиці у напрямку Пушкінської.

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Власник не впевнився в безпеці для руху тварини – кінь послизнувся на бруківці та впав,

– розповіли у поліції.

За даними телеграм-каналу "Одесса как она есть", власник намагався підняти коня, не розпрягаючи його. Така поведінка чоловіка обурила небайдужих перехожих.

Вони закликали господаря припинити насилля над твариною. Однак горе-господар не реагував.

Коли тварина підвелася, було видно, що у неї травмована нога: зламана або підвернута. Люди, стурбовані долею коня, викликали поліцію.

Правоохоронці склали на горе-господаря адміністративний протокол через жорстоке поводження з твариною. Водночас слідчо-оперативна група відмовилася вилучати коня у власника.

Інцидент з конем на вулиці Грецькій: дивіться відео "Одесса как она есть"

Згодом у мережі опублікували відео, на якому видно, що у тварини були стерті підкови. Саме це і могло стати причиною падіння тварини.

У коня були стерті підкови: дивіться відео