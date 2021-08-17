Тепер йому загрожує не лише покарання за сімейне насильство. Його вчинок розцінюють, як загрозу життю правоохоронця.

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Довелося зробити постріл

Жінка ввечері подзвонила на 102 та поскаржилася на регулярні побиття чоловіком. Тому до їхньої оселі одразу відправили автопатруль "Поліна", який працює з випадками сімейного насильства.

Коли правоохоронці прибули, чоловік вийшов до них із помповою рушницею Maverick. Тому патрульним довелося зробити попереджувальний постріл, щоб зловмисник здався.

Цікава біографія зловмисника

Після затримання з'ясували, що 57-річний чоловік працює водієм у рятувальному відомстві. Проте раніше він служив на офіцерських званнях у міліцейському спецпідрозділі "Сокіл" (спецпідрозділ Управління боротьби з оргзлочинністю).

Після цього колишній спецпризначенець керував охоронною агенцією та проводив курси підготовки особистої охорони. Про цей випадок розповіли журналістам в одеському районному відділку поліції №1.

Яке покарання за таке можливе

Оскільки цей випадок розслідують за статтею "погроза або насильство щодо правоохоронця", чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Він може провести у в'язниці 3 роки.

Схожа подія нещодавно

У Львові 22 червня патрульні отримали виклик про домашнє насильство. Вони приїхали до помешкання, де їм одразу почав погрожувати чоловік із пістолетом.

Поліцейські оперативно зреагували й змогли затримати львів'янина. Тепер йому теж загрожує до 3 років в'язниці.