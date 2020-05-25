В Одесі комунальники символічно покропили трамвай з відра замість дезінфекції: обурливе відео
Методи дезінфекції громадського транспорту одеських комунальників вразили мережу. Там замість нормальної дезінфекції трамваю комунальники символічно покропили вагон з відра.
Відео "дезінфекції" оприлюднили на сторінці телеграм-каналу Teza.
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На відео видно, як співробітники комунального підприємства "Одесміськелектротранс" у костюмах біозахисту "дезінфікували" салон трамвая виплескуючи рідину руками з відра. Це зняв на відео один з пасажирів трамвая.
На зауваження пасажирів комунальник відповів, що це свята вода, яку він взяв "на Соборці". Водночас так звана дезінфекція відбувалася у трамваї, який був переповнений пасажирами.
Керівництво міського електротрансу вже пообіцяло звільнити працівників.
Як працює громадський транспорт в умовах карантину
- 25 травня весь громадський транспорт в Одесі перевели у звичайний режим роботи. Тепер немає потреби пред'являти пропуск, проте всі пасажири повинні використовувати засоби індивідуального захисту – маски або респіратори.
- Крім того, в транспорті можна перевозити стільки людей, скільки сидячих місць в салоні, стоячи – забороняється.
- Вхід і вихід в трамваях і тролейбусах здійснюється через передні двері, адже кількість посадкових місць необхідно контролювати.
- Медичні працівники мають пріоритетне право проїзду за наявності перепустки.