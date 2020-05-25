В Одесі комунальники символічно покропили трамвай з відра замість дезінфекції: обурливе відео

Методи дезінфекції громадського транспорту одеських комунальників вразили мережу. Там замість нормальної дезінфекції трамваю комунальники символічно покропили вагон з відра.

Відео "дезінфекції" оприлюднили на сторінці телеграм-каналу Teza.

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На відео видно, як співробітники комунального підприємства "Одесміськелектротранс" у костюмах біозахисту "дезінфікували" салон трамвая виплескуючи рідину руками з відра. Це зняв на відео один з пасажирів трамвая.

На зауваження пасажирів комунальник відповів, що це свята вода, яку він взяв "на Соборці". Водночас так звана дезінфекція відбувалася у трамваї, який був переповнений пасажирами.

Керівництво міського електротрансу вже пообіцяло звільнити працівників.

Як працює громадський транспорт в умовах карантину