Хлопця схопили 17 серпня. Поліція поки що не надала офіційної інформації.

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Не букети, а наркотики

Ймовірного злочинця затримали тоді, коли він повертав з вулиці Канатної на Успенську. У нього вилучили невідомий згорток.

У "7 каналі" кажуть, що є ще одна версія, чому хлопця схопив КОРД (корпус оперативно-раптової дії). Ймовірно, він не має документів, тому точка з квітами – не легальна.

В Одесі продавець квітів ймовірно торгував і наркотиками / Фото "Думская" і "Новини Одеси"

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