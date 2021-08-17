В Одесі КОРД затримав продавця квітів: він наркоторговець – відео

В Одесі хлопець ймовірно продавав не тільки квіти, а й наркотики. Очевидці розповіли, що спецпризначенці завчасно прийшли до нього на роботу, щоб затримати.

Хлопця схопили 17 серпня. Поліція поки що не надала офіційної інформації.

До теми Маскували наркотики під ліки та косметику: СБУ викрила наркокур'єрів

Не букети, а наркотики

Ймовірного злочинця затримали тоді, коли він повертав з вулиці Канатної на Успенську. У нього вилучили невідомий згорток.

У "7 каналі" кажуть, що є ще одна версія, чому хлопця схопив КОРД (корпус оперативно-раптової дії). Ймовірно, він не має документів, тому точка з квітами – не легальна.

В Одесі продавець квітів ймовірно торгував і наркотиками / Фото "Думская" і "Новини Одеси"

Цікаво В Одесу вдруге привезли кокаїн на 10 мільйонів: знову ховали в бананах

Як у Харкові КОРД затримував ймовірного наркоторговця: дивіться відео