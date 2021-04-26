В Одесі Геннадій Труханов запитав в очільниці медичного департаменту при міськраді щодо кисневих концентраторів. Очільник міста зазначив, що нібито нещодавно з ними була якась ситуація – там помітили безхатьків, які крутили вентелі на кріоциліндрах.

Відповідь очільниці була доволі лаконічною. Вона зазначила, що перевірки виявились безрезультатними.

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Що сталося в Одесі з кріоциліндрами

Поблизу лікарень, де лікують хворих з COVID-19, побачили безхатьків. Ймовірно, це були мисливці за металом, які завбачивши кисневі концентратори хотіли швидкої поживи.

На гарячому їх не зловили, але про ситуацію повідомили меру Одеси. Він зазначив, що підозрілих осіб бачили біля міських клінічних лікарень №1 і 8, а також дитячої лікарні №3. Під час онлайн засідання він попросив пояснення в очільниці профільного відомства.

Щось там крутили, але їх не зловили. Тому що їх не було,

– пояснила чиновниця.

Міський голова додав, що одну лікарню вже охороняють співробітники муніципальної варти. Він зазначив, що територію усіх 3 медичних установ будуть патрулювати силовики з Нацгвардії.

Зверніть увагу! Останнім часом темпи захворюваності на Одещині не дуже затихали – тиждень показники виявлення нових випадків COVID-19 були одні з перших по Україні. Проте, Одеська область від 26 квітня перейшла в жовту зону.

Коротке пояснення від медичного департаменту при Одеській міськраді: відео