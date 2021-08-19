Спалили квартиру та не відповідають: орендарі зникли після пожежі в Одесі

На вулиці Грушевського в Одесі 14 серпня сталася пожежа в багатоквартирному будинку. У цей момент там проживали квартиранти, які після інциденту перестали виходити на зв'язок.

У квартирі жила сім'я з 2 дітьми. За словами власників, цим людям пропонували поділити порівну витрати на відновлення житла.

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Наслідки пожежі у квартирі на Грушевського: дивіться відео телеграму "Одесса info"

Претензії не пред'являли

Мовиться про квартиру в 14-поверховому будинку на Грушевського, 52. Фахівці вважать, що причиною займання був вибух powerbank.

В помешканні людей у цей момент не було. Тому полум'я безперешкодно охопило всю квартиру.

Після пожежі намагалися домовитися на рівних умовах про відновлення квартири до нормального вигляду. При цьому ми фінансові претензії не пред'являли,

– розповіли власники квартири.

Пожежа квартири на Грушевського, 52: дивіться відео телеграму "Одесса info"

Що трапилося у квартирі

Найімовірніше, мовиться про пожежу, яка трапилася в цьому будинку вночі 14 серпня. У ДСНС Одещини тоді повідомили, що загорілася квартира на 11 поверсі. До рятувальників щодо інциденту звернулися приблизно о пів на 5 ранку.

З будинку евакуювали 19 людей. Погасити все вдалося тільки через 40 хвилин. Фахівці констатували, що загальна площа займання – 30 квадратних метрів.



Пожежники приїхали на займання квартири/ Фото ДСНС Одещини

Інша подія в Одесі

На вулиці Іцхака Рабина в Одесі вночі 16 серпня трапилося займання у великому торговому павільйоні "Конфіскат". Вогонь знищив частину одягу та взуття, які там продавали.

На момент прибуття вогнеборців там палало вже 400 квадратних метрів. Це приблизно половина площі всього павільйону, де це сталося.