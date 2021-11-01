В Одесі легковик на смерть збив жінку, яка переходила дорогу в забороненому місці
1 листопада 2021 , 10:36Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція Одещини
У провулку Ванному Land Rover влетів у 81-річну жінку. Вона в той час переходила дорогу в невстановленому для цього місці. Від серйозних травм одеситка одразу померла.
Аварія сталася близько 12 години 31 жовтня у провулку Ванний в Київському районі міста. Обставини ДТП встановлює поліція.
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Деталі ДТП
81-річна жінка переходила дорогу в забороненому місці. Раптом на неї наїхав водій легковика, який не встиг зреагувати на пішохода.
Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення ПДР.
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