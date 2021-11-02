Аварія сталася 2 листопада вдень. Про деталі інциденту розповіла очевидиця, яка йшла позаду потерпілої. У поліції офіційної інформації щодо випадку поки не надали.

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Деталі ДТП

Постраждала дівчинка виглядає на 11 – 12 років, але її точний вік поки що невідомий. Очевидиця розповідає, що сталося це на пішохідному переході.

Вона й постраждала переходили дорогу на зелений. Очевидиця була на пів метра позаду. Її врятувало лише те, що в момент ДТП вона встигла подивитися наліво. Тому аварії вона не бачила, а лише чула.

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Дитину забрала швидка, але попередньо про її стан нічого невідомо. Деталі та обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

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