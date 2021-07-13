Витягнули тіло та залишили на пляжі: в Одесі люди відпочивали разом із трупом – фото
Джерело:телеграм "7 каналу"
В Одесі на пляжі Аркадія люди купались разом із потопельником. Його тіло витягнули на берег, однак люди продовжували й далі відпочивати. Чоловік так пролежав 4 години. Що стало причиною його загибелі – не відомо.
Подія трапилась 12 липня. Труп лежав на пляжі з 8:30 ранку. Забрали його аж пополудні.
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Люди далі купались і відпочивали
Здалось, відпочивальників зовсім не бентежило тіло втопленого чоловіка. Вони засмагали та купалися. Поруч грали діти.
Відомо, що чоловікові було 83 роки. Деталі загибелі встановлює поліція.
Тіло чоловіка пролежало на пляжі 4 години / Фото з телеграму "7 каналу"
Поки невідомо, що від чого саме помер чоловік. Це можуть бути або проблеми зі здоров'ям, або необережне поводження у воді, або навіть самогубство.
З етичних міркувань ми не можемо опублікувати відео події. Переглянути його можна за посиланням. Перегляд не рекомендуємо людям зі слабкими нервами – 18+.
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