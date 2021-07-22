Люди перелізали через вікна: як злива залила квартири в Одесі – фото

В Одесі на Бабеля внаслідок сильної зливи 22 липня затопило кілька квартир у будинку №31. Людям довелось виходити через вікна. Їхні речі виносило потоками води.

Постраждалі кажуть, що їх почало заливати о пів на другу ночі. Люди звернулись у поліцію. Патрульні одразу зателефонували у ДСНС.

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Двері відчинити не змогли

Приблизно через 10 – 15 хвилин вода піднялась до 2 метрів. Двері люди вже не змогли відчинити. Тому виламали вікна та вилізли на дах.

Протягом ночі одесити намагалися врятувати цінні речі і перечікували негоду у сусідів. Один з них, щоб допомогти людям, навіть спустив на воду човен.

Злива 22 липня затопила квартири в Одесі / Фото "Думская"

О 8:30 комунальники уточнили кількість залитих квартир і їхніх мешканців. Працівники служби привезли людям їжу та одяг. Постраждало щонайменше 20 сімей. Вони продовжують шукати свої речі. Оскільки потік води був дуже сильним, то зносило навіть побутову техніку.

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Також вдалося врятувати цуценят, які жили в одній із затоплених квартир. На щастя, люди не постраждали. Наразі в деяких квартирах ще стоїть вода.

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Витягли з підтопленого будинку 2 пенсіонерів та 4-річну дитину

За даними ТСН, в Одесі залило 28 приватних будинків. Рятувальники евакуювали 20 людей, серед яких – 2 хворих пенсіонерів та 4-річна дівчинка. Зараз вони тимчасово перебувають у лікарні.

Решта родини та їхні сусіди залишилися вдома. Одна жінка чекала на ранок, бо вночі не могла в затопленому будинку без електрики зібрати та винести документи.

Мама після інсульту, тато з хворобою Альцгеймера. Тата заблоковало в спальні, маму висадили на стіл,

– розповідає мешканка затопленого будинку Наталя Коханська.

Зараз в людей затоплено 2 подвір'я. Рівень води – 1,5 метра. Постраждалі кажуть, що в них зіпсувалися холодильник, пральна машина, усі ліжка. Також підняло ламінат, харчі залило водою.