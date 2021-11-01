Ця моторошна подія сталася приблизно о 14 годині на перетині вулиць Магістральна та Ангарська. Внаслідок аварії дитині знадобилася госпіталізація.

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Йшов на зелене світло

Хлопчик йшов переходом на зелений сигнал світлофора. Проте це допомогло, оскільки з-за повороту на вулицю Ангарську виїхала маршрутка, яка його збила.

На місце одразу викликали швидку та правоохоронців. Коли малюка забрали до лікарні, поліцейські почали встановлювати обставини цієї події.

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Правоохоронці на місці, де збили дитину / Фото Патрульної поліції

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