Ця моторошна подія сталася приблизно о 14 годині на перетині вулиць Магістральна та Ангарська. Внаслідок аварії дитині знадобилася госпіталізація.

Раніше Авто збило візочок з однорічною дитиною у Рівному: хлопчик в реанімації

Йшов на зелене світло

Хлопчик йшов переходом на зелений сигнал світлофора. Проте це допомогло, оскільки з-за повороту на вулицю Ангарську виїхала маршрутка, яка його збила.

На місце одразу викликали швидку та правоохоронців. Коли малюка забрали до лікарні, поліцейські почали встановлювати обставини цієї події.



Правоохоронці на місці, де збили дитину / Фото Патрульної поліції

Зверніть увагу! Патрульні вкотре закликали батьків бути пильними. Вони наголосили на тому, що в жодному разі не можна дозволяти дошкільнятам переходити дорогу самотужки.

Кілька схожих подій нещодавно