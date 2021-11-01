В Одесі маршрутка збила 5-річного малюка на переході: фото з місця ДТП

В Малиновському районі Одеси водій маршрутки збив 5-річного малюка. При цьому дитина переходила дорогу у встановленому для цього місці.

Ця моторошна подія сталася приблизно о 14 годині на перетині вулиць Магістральна та Ангарська. Внаслідок аварії дитині знадобилася госпіталізація.

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Йшов на зелене світло

Хлопчик йшов переходом на зелений сигнал світлофора. Проте це не допомогло, оскільки з-за повороту на вулицю Ангарську виїхала маршрутка, яка його збила.

На місце одразу викликали швидку та правоохоронців. Коли малюка забрали до лікарні, поліцейські почали встановлювати обставини цієї події.



Правоохоронці на місці, де збили дитину / Фото Патрульної поліції

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