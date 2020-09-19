В Одесі мати жорстоко побила свого сина. Лікарі діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму і струс мозку.

Жінка била власного 2-річного сина на очах у десятків очевидців. Про цей інцидент повідомила начальниця служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами очевидців, мати дитини перебувала в неадекватному стані. Начальниця служби у справах дітей зазначила, що обурені люди одразу викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Зрештою, медики госпіталізували дитину.

"Хлопчик у свідомості, але у стресі", – наголосила Нікандрова.

Також вона повідомила, що служба у справах дітей забезпечить постраждалого хлопчика усім необхідним. Жінку, яка жорстоко побила власного сина, доставили у відділ поліції. Наразі з'ясовують обставини інциденту.