В Одесі на Мечникова прорвало трубу: гейзер помив стіну сусіднього будинку – фото, відео

Мешканці багатоповерхівки опублікували відео з вікна у соцмережах. На кадрах видно, що сусідній будинок омиває дуже потужний водний струмінь.
Ефектний фонтан бив з трубопроводу. Мешканці повідомили журналістам локального каналу, що така ситуація – не вперше.
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Що відомо про аварію
- Аварія труби сталася близько 12:00 20 травня.
- Інцидент стався біля будинку на вулиці Мечникова, 53.
- Напір струменя сягав другого поверху, прямо в бік газового щитка.
Гейзер в Одесі: відео
- У Одеському водоканалі сказали, що місцеві мешканці не залишали заявку.
- Виявилось, що прорвало трубу теплотраси.
- Комунальники зреагували швидко.
- Вони прибули на місце за 20 хвилин після того, як отримали виклик, та перекрили воду.