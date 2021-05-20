В Одесі на Мечникова прорвало трубу: гейзер помив стіну сусіднього будинку – фото, відео

20 травня 2021 , 13:38
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Джерело:

"7 канал"

Мешканці багатоповерхівки опублікували відео з вікна у соцмережах. На кадрах видно, що сусідній будинок омиває дуже потужний водний струмінь.

Ефектний фонтан бив з трубопроводу. Мешканці повідомили журналістам локального каналу, що така ситуація – не вперше.

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Що відомо про аварію

  • Аварія труби сталася близько 12:00 20 травня.
  • Інцидент стався біля будинку на вулиці Мечникова, 53.
  • Напір струменя сягав другого поверху, прямо в бік газового щитка.

Гейзер в Одесі: відео

  • У Одеському водоканалі сказали, що місцеві мешканці не залишали заявку.
  • Виявилось, що прорвало трубу теплотраси.
  • Комунальники зреагували швидко.
  • Вони прибули на місце за 20 хвилин після того, як отримали виклик, та перекрили воду.
Автор: Вікторія Андрєєва