Одеська затока потерпає від одного з найбільш масштабних за всю історію спостережень "червоних припливів". Такий процес є вкрай небезпечним для людей та морських організмів, адже у воді збільшується концентрація низки токсинів.

Що відбувається з морем в Одесі

Дослідники зафіксували в Одеській затоці так званий червоний приплив. Про це повідомив одеський хімік-біолог Владислав Балинський у фейсбуці.

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Що таке "червоний приплив" та чим він небезпечний

За словами дослідників, це процес бурхливого розвитку водоростей з одноклітинної фотосинтезуючої групи динофлагеллят. Вони виділяють у навколишнє середовище низку небезпечних токсинів.

Ця отрута розчиняється у воді, включається в харчові ланцюжки й накопичується в рибі, молюсках, ракоподібних. Крім того, токсини випаровується в атмосферу.

Людина, яка перебуває поблизу води, отримувала ураження органів дихання летючими токсинами.

Зверніть увагу! Хімік зазначив, що ці явища небезпечні для людей, тому в усьому світі до них прикута величезна увага з боку державних і муніципальних органів влади. Вчені просять не купатися в морі й не вживати в їжу морепродукти.

Балинський зазначив, що у разі отруєння "червоним припливом" може статися:

Погіршення пам'яті й здатності до навчання, амнезія, токсичні пошкодження головного мозку, неврологічні симптоми.

Пронос, блювота, болі в животі, діарея.

Пошкодження шкіри, респіраторні ефекти.

Паралітичне отруєння, смерть через 2 – 24 годин.

Біолог закликає ні в якому разі не купатися в морі й не вживати морські продукти чорноморського походження, виловлені в цей час.