В Одесі раптово почорніло море: моторошне відео
Джерело:"Подслушано Одесса"
Одесити стурбовані тим, що Чорне море у місті справді почорніло. Відео з потемнілою водою, зняте на 195-му причалі, вразило людей.
Вода має настільки темні барви, що поблизу берега вже не видно дна. Наразі невідомо, що могло спричинити аномалію.
Зауважте Зливи, шквал та загроза пожеж: рятувальники попередили про небезпеку
Місцеві жителі вражені побаченим. У мережі вони розмірковують, чому почорніло море. Пропонуємо переглянути найяскравіші коментарі:
- "Водорості, жах";
- "Це наслідки потопу в Ялті";
- "Я скоро лечу в Одесу, а моря нема";
- "Кадри, ніби з фільму жахів".
В Одесі почорніло море / відео "Подслушано Одесса"
Напередодні море також зацвіло
Станом на 26 червня Чорне море в Одесі також зацвіло. На пляжах виявили цілі "гори" синьо-зелених водоростей. Вони неприємно виглядають та мають різкий огидний запах.
Екологи навіть просять людей упродовж декількох днів утриматися від купання. Наразі морська вода може спровокувати алергію або отруєння.
Коментар МОЗ
- Тим часом у МОЗ кажуть, що купання у Чорному морі – безпечне. Дослідження показали, що морська вода на пляжах Одещини відповідає гігієнічним вимогам.
- Епідеміологи взяли 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, а також 50 проб – на санітарно-хімічні показники.