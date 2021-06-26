В Одесі раптово почорніло море: моторошне відео

26 червня 2021 , 16:22
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Джерело:

"Подслушано Одесса"

Одесити стурбовані тим, що Чорне море у місті справді почорніло. Відео з потемнілою водою, зняте на 195-му причалі, вразило людей.

Вода має настільки темні барви, що поблизу берега вже не видно дна. Наразі невідомо, що могло спричинити аномалію. 

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Місцеві жителі вражені побаченим. У мережі вони розмірковують, чому почорніло море. Пропонуємо переглянути найяскравіші коментарі:

  • "Водорості, жах";
  • "Це наслідки потопу в Ялті";
  • "Я скоро лечу в Одесу, а моря нема";
  • "Кадри, ніби з фільму жахів".

В Одесі почорніло море / відео "Подслушано Одесса"

Напередодні море також зацвіло

Станом на 26 червня Чорне море в Одесі також зацвіло. На пляжах виявили цілі "гори" синьо-зелених водоростей. Вони неприємно виглядають та мають різкий огидний запах. 

Екологи навіть просять людей упродовж декількох днів утриматися від купання. Наразі морська вода може спровокувати алергію або отруєння.

Коментар МОЗ

  • Тим часом у МОЗ кажуть, що купання у Чорному морі – безпечне. Дослідження показали, що морська вода на пляжах Одещини відповідає гігієнічним вимогам.
  • Епідеміологи взяли 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, а також 50 проб – на санітарно-хімічні показники.
Автор: Мар'яна Бекало