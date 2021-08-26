В Одесі море вкрилося невідомою субстанцією: відчувається сильний сморід – відео брудної води

Після сильної зливи, яка пройшла в Одесі 26 серпня море вкрилося невідомою субстанцією. Окрім цього, там відчувають сильний сморід.

У мережі оприлюднили відео моря біля клубу Ibiza. На ньому видно, що на воді плаває багато білих плям.

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Схожі на піну з плівкою

Ці плями, які плавають на воді, схожі на піну. Проте також помітно, що в них є плівка. Тому напевне сказати, що саме плаває на воді – неможливо.

Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. Вона плаває довкола нього на площі приблизно кілька десятків квадратних метрів.

Субстанція, яка плаває на морі в Одесі: дивіться відео телеграму "Новини.LIVE Odesa"

Коротко про зливу в цей день