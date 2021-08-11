Про це повідомив 9 серпня еколог Владислав Балінський. Спочатку він думав, що це медузи. Проте згодом виявилось, що це поклади яєць черв'яка поліхета.

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Кільчасті черви

Якщо уважно придивитися у кокон, то видно маленькі яйця. Вони якраз належать поліхетам. За своєю природою кокон прикріплений маленькою слизовою ніжкою до піску, каменю або до іншого нижнього шару рослин. Часто він відривається і може переміщуватись на великі відстані.

Зверніть увагу! Поліхети – кільчасті черви. Їхня довжина – від 1 до 3 міліметрів. Більшість тварин живуть у морях та річках, рідко – у прісних водоймах. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб.

Зрозуміти, що це за кульки екологу Балінському допоміг гідробіолог Олег Ковтун.

Окрім цього, під час дослідження екологи побачили. що вода в морі дуже каламутна і зелена. Також має характерний болотний запах. На дні науковці побачили кілька видів медуз, зокрема – корнерота, аурелію і гребневиків.

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