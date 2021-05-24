Їх визволили 23 травня зоозахисники. Про це повідомила у фейсбуці господарка притулку "Кошкин дом Одесса" Тетяна Кузікова.

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Більше про цей інцидент

  • Коли зоозахисники зайшли до квартири, вони побачили замучених кошенят у клітках.
  • До того моменту 38 із них померли та лежали у власних фекаліях.
  • Якісь були в лотках, а деякі просто на підлозі квартири.
  • Ті, яким пощастило вижили, взагалі не рухалися та були дуже налякані.
  • Нещасних тварин відвезли до ветеринарів.
  • 12 з них була потрібна крапельниця.
  • Цих тварин мали продати на Староконному ринку в Одесі.
  • Також на відео з будинку, де їх утримували, була клітка з кроликом і невеликий собака.

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Що може загрожувати власникам квартири

Чи зверталися до правоохоронців щодо цього випадку – волонтери не повідомляють. Якщо поліція зверне на це увагу, то, найімовірніше, відкриють провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Максимальне покарання за нею – 8 років в'язниці.