В Одесі морили голодом 62 кошенят: встигли врятувати менш як половину з них – відео

В одній з одеських квартир тримали на продаж 62 кошенят. Однак їх не годували та не давали воду. Тому, коли прийшли волонтери, живими були вже менше ніж половина тварин.
Їх визволили 23 травня зоозахисники. Про це повідомила у фейсбуці господарка притулку "Кошкин дом Одесса" Тетяна Кузікова.
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Більше про цей інцидент
- Коли зоозахисники зайшли до квартири, вони побачили замучених кошенят у клітках.
- До того моменту 38 із них померли та лежали у власних фекаліях.
- Якісь були в лотках, а деякі просто на підлозі квартири.
- Ті, яким пощастило вижили, взагалі не рухалися та були дуже налякані.
- Нещасних тварин відвезли до ветеринарів.
- 12 з них була потрібна крапельниця.
- Цих тварин мали продати на Староконному ринку в Одесі.
- Також на відео з будинку, де їх утримували, була клітка з кроликом і невеликий собака.
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Що може загрожувати власникам квартири
Чи зверталися до правоохоронців щодо цього випадку – волонтери не повідомляють. Якщо поліція зверне на це увагу, то, найімовірніше, відкриють провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Максимальне покарання за нею – 8 років в'язниці.Зверніть увагу! До зоозахисників 19 травня подзвонили мешканці Одещини, яким набридло слухати собаче скавучання із території сусідів. Ті викликали власницю будинку, наряд поліції та відімкнули дім. Там були 74 кущі марихуани. Собак забрали на реабілітацію, а чоловіка, який винаймав будинок, – затримали.