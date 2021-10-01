Нацгвардієць стрибнув з вікна 28 вересня. Він служить в 11-тій бригаді імені Михайла Грушевського. У "Думській" кажуть, що постраждалому 19 років.

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Ні з ким не конфліктував

Військовослужбовець намагався покінчити життя самогубством. Він стрибнув з вікна 4 поверху у казармі. Нацгвардієць прибув до Одеси із Запоріжжя за кілька годин до інциденту.

Наразі військовослужбовець перебуває в лікарні з переломом кісток тазу, забиттям внутрішніх органів, переломом 10 – 11 ребер зліва, розривом селезінки. Операцію вже провели. Стан військовослужбовця – стабільний, він лікується на стаціонарі.

Як відомо, конфліктів з іншими службовцями частини він не мав. Для з’ясування всіх причин і обставин на місці проводять розслідування. До того ж повідомили керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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