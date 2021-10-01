Нацгвардієць стрибнув з вікна 28 вересня. Він служить в 11-тій бригаді імені Михайла Грушевського. У "Думській" кажуть, що постраждалому 19 років.
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Ні з ким не конфліктував
Військовослужбовець намагався покінчити життя самогубством. Він стрибнув з вікна 4 поверху у казармі. Нацгвардієць прибув до Одеси із Запоріжжя за кілька годин до інциденту.
Наразі військовослужбовець перебуває в лікарні з переломом кісток тазу, забиттям внутрішніх органів, переломом 10 – 11 ребер зліва, розривом селезінки. Операцію вже провели. Стан військовослужбовця – стабільний, він лікується на стаціонарі.
Як відомо, конфліктів з іншими службовцями частини він не мав. Для з’ясування всіх причин і обставин на місці проводять розслідування. До того ж повідомили керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Хотіли стрибнути з вікна: останні новини
- У Києві 17-річна тричі намагалася зістрибнути з висоти на Харківському масиві у Києві. Дівчина вже злетіла з огорожі балкону та повисла на руках. На щастя, патрульний встиг зреагувати і витягнув її.
- В Одеській облраді чоловік виліз на вікно й погрожував, що стрибне. До того ж він сварився з людиною, яка в той час була в приміщенні. Згодом поліцейські вмовили чоловіка злізти.
- На Полтавщині 16-річна випала з вікна 6 поверху. Дівчину доставили до місцевої лікарні з множинними травмами та переломами. На щастя, вона вижила.